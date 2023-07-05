Более миллиарда рублей выдал Сбер жителям Северо-Запада на образование с начала 2023 года

С начала 2023 года Сбербанк на Северо-Западе выдал льготных образовательных кредитов на сумму более миллиарда рублей – это на 70% больше, чем годом ранее за аналогичный период. В некоторых регионах СЗФО прирост объёма кредитования составил более 100% : Республика Коми (в 2,6 раза), Архангельская, Калининградская и Мурманская области – в два раза. Ожидаемо 85% финансирования пришлось на Санкт-Петербург. На втором месте – Ленобласть и Калининград.

Количество выданных кредитов также в среднем по СЗФО выросло на 70%. Наиболее динамично спрос рос в Республике Коми (в 3,3 раза), в Калининграде (в 2,7 раза) и в Пскове – в 2,6 раза.

По статистике около 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем студенты вузов СЗФО в этом году берут на образование 400 тысяч рублей .

За три года действия ставки на образовательный кредит с господдержкой 3% (c конца августа 2020 года) Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 16 000 кредитов на общую сумму около 5 миллиардов рублей.

Справочно

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.