Шаманка назвала людей, которым этим летом грозит расставание

Представителям трех знаков зодиака нужно уделить особое внимание своим вторым половинкам, иначе счастливые отношения могут разрушиться. Такой прогноз сделала шаманка Кажетта Ахметжанова. Близнецам может показаться, что рутина семейной жизни убивает всю романтику. Звезды советуют проанализировать свое поведение, сделать выводы и пойти навстречу второй половинке. Также стоит избегать негатива и других ситуаций, которые могут привести к расставанию.

Весам, у которых уже есть пара, нужно быть осторожнее, ведь летние соблазны могут разрушить сложившийся союз. Звезды рекомендуют уделить внимание своей второй половинке и сделать первый шаг в сторону улучшения отношений.