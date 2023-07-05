Володина назвала знаки, которых сегодня ждет долгожданная награда за труды и терпение

Хорошие новости понедельника астролог адресует прежде всего Стрельцам, Овнам и Скорпионам. Представителей именно этих знаков ждет награда за упорный труд, терпение и неуклонное стремление к цели.

Так, сегодня могут проясниться вопросы самореализации или карьеры. У Стрельцов, Овнов и Скорпионов с большой вероятностью появится долгожданное ощущение себя профессионалом в какой-то сфере (если этого еще не случилось) — и все благодаря признанию заслуг. «Повышения, предложения новых проектов, престижные командировки: день богат на пряники для терпеливых, — уверяет Василиса Володина в своем Telegram-канале. — Возможны подарки от родственников, но скорее ожидаемые. Скажем, ребенку при успешном окончании школы обещали лето на морях. И вот долгожданный аттестат на руках — получи пряник».