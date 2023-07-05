В июне 2023 года количество открытых Сбером эскроу-счетов превысило 1 миллион, а их общая сумма составила 5,2 триллион рублей. При этом банк уже раскрыл 593,3 тысяч эскроу-счетов на 2,3 триллиона рублей.

В Северо-Западном банке Сбербанка почти 45 тысяч действующих эскроу-счетов. Из них 17 тысяч счетов объёмом 96 миллиардов открыто в 2023 году.