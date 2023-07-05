Количество открытых Сбером эскроу-счетов превысило 1 миллион
- 15:30 5 июля
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В июне 2023 года количество открытых Сбером эскроу-счетов превысило 1 миллион, а их общая сумма составила 5,2 триллион рублей. При этом банк уже раскрыл 593,3 тысяч эскроу-счетов на 2,3 триллиона рублей.
В Северо-Западном банке Сбербанка почти 45 тысяч действующих эскроу-счетов. Из них 17 тысяч счетов объёмом 96 миллиардов открыто в 2023 году.
Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
"Уже более 2 миллионов семей безопасно купили квартиру с использованием эскроу. В июне Сбер открыл миллионный счёт, а более 500 тысяч счетов эскроу уже раскрыто в пользу застройщиков, то есть полмиллиона семей получили квартиры, купленные с механизмом эскроу. Этот банковский инструмент даёт покупателям жилья уверенность в том, что их средства в безопасности, а строительство дома профинансировано".
С 2022 года счета эскроу также активно используются в закупках — как коммерческих, так и государственных (223-ФЗ). Расчёты с эскроу помогают контролировать расходование бюджетных средств, в том числе по социальным программам, при выплатах из бюджетов различных уровней, а также используются при реализации залогового имущества. Использование эскроу в закупках даёт множество преимуществ: не нужен аванс, поставщик финансируется по сниженной ставке, не требуется независимая гарантия возврата аванса (соответственно, нет расходов на её получение). А особый правовой статус счетов эскроу защищает средства на счёте от требований третьих лиц, в том числе в процедуре банкротства.
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства. Купить жильё в строящемся доме можно только через счёт эскроу. Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя в расчётах по 214-ФЗ, ведь он гарантирует участникам долевого строительства сохранность средств, а застройщикам — доступное банковское финансирование.
Сегодня по механизму эскроу реализуется 93% квартир на первичном рынке (1,918 миллион квартир из 2,060 миллиона по данным ЕИС ЖС).
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