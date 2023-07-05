Вырастет в два раза: кому поднимут пенсию летом 2023 года

С лета 2023 года у россиян вырастут пенсии. Это связано с индексацией выплат, которая проводится ежегодно для поправки размера пенсий с учетом инфляции и повышения стоимости жизни. Однако не все пенсионеры получат полное увеличение выплат. От чего это зависит, рассказал протал ulpressa.ru. Лица старше 80 лет Российский Пенсионный фонд прекратил свое существование полгода назад, а его преемник – Социальный фонд РФ – увеличил размер фиксированной выплаты по страховой пенсии для лиц старше 80 лет. Она представляет собой гарантированную сумму, назначаемую в фиксированном размере и являющуюся ключевым фактором в определении общей суммы пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется: если в 2020 году она составляла 5686 рублей, то к 2023 году увеличилась до 7567 рублей.

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его фиксированная выплата удваивается, в этом году – с 7567 рублей до 15 134 рублей. Этот пересчет осуществляется автоматически, заявление подавать не требуется.

Однако размер выплаты может зависеть от таких факторов, как наличие иждивенцев, стаж работы в районах Крайнего Севера или в сельском хозяйстве, а также районных коэффициентов. Сотрудники Социального фонда РФ могут консультировать индивидуально по каждому случаю.

Важно отметить, что не все лица старше 80 лет имеют право на увеличение пенсии. Доплату получают только те, кому выплачивается страховая пенсия по старости. Лица, получающие социальную пенсию, не имеют права на доплату. Кроме того, фиксированная выплата не удваивается у инвалидов I группы после достижения ими 80-летнего возраста, так как для них уже предусмотрена фиксированная выплата в двойном размере, независимо от возраста.

Пенсии после увольнения

С июля пенсионерам, уволившимся с работы, будет предоставляться выплата с учетом всех индексаций сразу, а не через три месяца, как это было ранее. По предыдущим правилам пенсия, учитывающая индексацию, начислялась работающему пенсионеру с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, однако получить доплату на руки можно было только через квартал.

Подавать заявление в Социальный фонд не требуется, так как работодатели автоматически предоставляют отчетность об увольнении пенсионера. После обработки и учета данных Социальный фонд принимает решение об изменении размера пенсии.

Ранее, если пенсионер увольнялся, например, в августе, Социальный фонд узнавал об увольнении только в октябре – после получения отчетности работодателя за сентябрь. Обработка данных занимала еще один месяц, и только через три месяца пенсионер получал увеличенную компенсацию с учетом индексации. Теперь этот процесс стал более быстрым.

Пенсии для работающих пенсионеров

Согласно закону, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату без учета плановых индексаций. Это правило применяется только к получателям страховых пенсий и не распространяется на получателей государственного пенсионного обеспечения, включая социальные пенсии.

Однако разница в размере пенсий между работающими и неработающими пенсионерами может достигать 5 тысяч рублей в этом году и продолжает увеличиваться с каждой индексацией. Точная сумма зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые определяют размер пенсии. Коэффициенты начисляются за каждый год работы или другую деятельность, учитываемую при расчете пенсии.

В ближайшие три года правительство не планирует увеличивать размеры пенсий работающих пенсионеров, а также накопительных и срочных пенсионных выплат. В связи с этим пожилые россияне часто применяют хитрости, увольняясь в конце года, ожидая перерасчета пенсии, а затем снова возвращаются на работу. Если пенсионер после перерыва в работе снова приступает к трудовой деятельности, то размер его страховой пенсии уже не уменьшается.

Пенсии для проживающих за границей

Изменились правила выплаты страховой пенсии для российских граждан, проживающих за границей. Теперь им необходимо лично или с помощью законного представителя обратиться в Социальный фонд Российской Федерации. Если они не подадут заявление в Соцфонд, выплаты пенсий будут приостановлены на полгода, а затем полностью прекратятся. Это требуется для того, чтобы Россия имела заключенные договоры или соглашения о выплате пенсий с государствами, в которые переехали пенсионеры.

Если соглашение существует, но по законам иностранного государства человек не имеет права на пенсию, Россия будет продолжать выплачивать пенсию до тех пор, пока россиянин не приобретет право на пенсию в своем новом месте жительства.

Если пенсионер проживает в стране, с которой у России нет такого договора, то ему будут продолжать выплачивать пенсию в соответствии с российскими законами. В частности, за границей пенсионерам положены страховые и государственные пенсии, за исключением социальных пенсий, а также доплаты за работу во вредных условиях и особые заслуги, такие как ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны.

Что будет с социальными пенсиями

Промежуточная индексация пенсий для пенсионеров-безработных лиц предлагается проводить раз в 2024 году и дважды в год в 2025-2026 годах. Согласно плану, начиная с 1 января 2024 года, пенсии могут быть увеличены на 5,3%, что приведет к среднегодовому размеру страховой пенсии в размере 22 772 рублей. Этот выбор обусловлен прогнозом Центробанка о росте инфляции, ожидаемом в пределах 4,5-6,5% в 2023 году и 4% в следующем году.

С 1 февраля 2025 года пенсии будут увеличены на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,8%. Это приведет к тому, что средний размер пенсии достигнет 24 120 рублей. В 2026 году планируется индексировать пенсии на 4% с 1 февраля и на 2,8% с 1 апреля, что приведет к среднему размеру пенсии в размере 25 690 рублей.