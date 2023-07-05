В Коми карантин по острой инфекции рогатого скота

В Коми выявили случай заражения эмкаром — опасным инфекционным заболеванием рогатого скота. Зараза обнаружилась у погибшего теленка в селе Уег Усть-Цилемского района, после чего там объявили карантин, пишет "Комиинформ".

Минсельхоз региона запретил ввоз и вывоз животных в зоне карантина, а также проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.