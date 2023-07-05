В Коми карантин по острой инфекции рогатого скота
- 13:30 5 июля
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Pro Города"
В Коми выявили случай заражения эмкаром — опасным инфекционным заболеванием рогатого скота. Зараза обнаружилась у погибшего теленка в селе Уег Усть-Цилемского района, после чего там объявили карантин, пишет "Комиинформ".
Минсельхоз региона запретил ввоз и вывоз животных в зоне карантина, а также проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.
Эмкар, или эмфизематозный карбункул, является острым инфекционным заболеванием крупного рогатого скота, реже встречается у овец и коз.
Болезнь провоцирует хромоту, отек и скорую смерть животного. Заражение происходит через загрязненную почву во время выпаса или через инфицированный корм.
...