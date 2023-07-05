В Коми детям из многодетных семей оплатят учебу в колледжах

В Коми намерены ввести еще одну меру социальной поддержки для многодетных семей. Речь идет о частичной компенсации обучения в образовательных организациях, а конкретно — в ссузах. Регион готов покрыть половину стоимости, но не больше 25 тысяч рублей. Проект опубликован на портале общественного обсуждения.

В документе сказано, что поддержка положена детям до 23 лет. Предлагается компенсировать стоимость обучения в учреждениях среднего профобразования, находящихся в Коми. Там же указано, что проект разработан по поручению президента РФ.