В Коми детям из многодетных семей оплатят учебу в колледжах
- 12:30 5 июля
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- Служба новостей
В Коми намерены ввести еще одну меру социальной поддержки для многодетных семей. Речь идет о частичной компенсации обучения в образовательных организациях, а конкретно — в ссузах. Регион готов покрыть половину стоимости, но не больше 25 тысяч рублей. Проект опубликован на портале общественного обсуждения.
В документе сказано, что поддержка положена детям до 23 лет. Предлагается компенсировать стоимость обучения в учреждениях среднего профобразования, находящихся в Коми. Там же указано, что проект разработан по поручению президента РФ.
В 2022 году на платной основе среднее профессиональное образование в Коми получали 80 детей из многодетных семей. Исходя из этих данных, расходы регионального бюджета составят 2 миллиона рублей в год. Ввести меру поддержки собираются с 1 сентября 2023 года и ограничить срок ее действия 31 декабря 2026 года.
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