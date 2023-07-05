Жительница Иваново приехала в Коми и ограбила пенсионерку
- 12:00 5 июля
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- Служба новостей
В Ухте полицейские задержали подозреваемую в ограблении пенсионерки. В дежурную часть Ухты обратилась сама пострадавшая,сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В один из дней в дверь ухтинки постучалась незнакомка. Она представилась работником социальной защиты и предложила ей приобрести с хорошей скидкой комплекты постельного белья. Хозяйка квартиры согласилась купить 2 набора за 6 тысяч рублей и отправилась в комнату за деньгами. Пенсионерка достала из тумбы накопления, чтобы рассчитаться за покупку. В этот момент злоумышленница забрала со стола купюру номиналом 5 тысяч рублей и выхватила из рук пожилой ухтинки часть сбережений, после чего выбежала из квартиры и скрылась. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Подозреваемой оказалась ранее не судимая жительница города Иваново 1973 года рождения. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб потерпевшей возмещен в полном размере. Пенсионерка выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие преступления.
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