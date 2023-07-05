Жительница Иваново приехала в Коми и ограбила пенсионерку

В Ухте полицейские задержали подозреваемую в ограблении пенсионерки. В дежурную часть Ухты обратилась сама пострадавшая,сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В один из дней в дверь ухтинки постучалась незнакомка. Она представилась работником социальной защиты и предложила ей приобрести с хорошей скидкой комплекты постельного белья. Хозяйка квартиры согласилась купить 2 набора за 6 тысяч рублей и отправилась в комнату за деньгами. Пенсионерка достала из тумбы накопления, чтобы рассчитаться за покупку. В этот момент злоумышленница забрала со стола купюру номиналом 5 тысяч рублей и выхватила из рук пожилой ухтинки часть сбережений, после чего выбежала из квартиры и скрылась. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.