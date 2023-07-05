Глоба назвала двух главных счастливчиков 2023 года: проверьте свою дату рождения

Популярный российский астролог Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которые в 2023 году окажутся королями фортуны.

Речь идет о Рыбах, то есть родившихся в даты с 19 февраля по 20 марта, и Стрельцах – это те, кто появился на свет в период с 22 ноября по 21 декабря.

Весна принесет Рыбам значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах. Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу.

Стрельцов ждут успешная работа, интересные и рискованные путешествия в период лета. Не связывайтесь с сомнительными персонажами в первой половине лета, это опасно.