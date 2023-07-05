Глоба назвала двух главных счастливчиков 2023 года: проверьте свою дату рождения
- 13:00 5 июля
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- Служба новостей
Популярный российский астролог Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которые в 2023 году окажутся королями фортуны.
Речь идет о Рыбах, то есть родившихся в даты с 19 февраля по 20 марта, и Стрельцах – это те, кто появился на свет в период с 22 ноября по 21 декабря.
Весна принесет Рыбам значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах. Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу.
Стрельцов ждут успешная работа, интересные и рискованные путешествия в период лета. Не связывайтесь с сомнительными персонажами в первой половине лета, это опасно.
"Вторая половина года принесет помощь старых друзей и любимых людей", – приводит ее слова teleprogramma.
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