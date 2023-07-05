Ни в коем случае: за какие слова могут заблокировать счет в банке при переводе денег

Эксперты рассказали, почему такие фразы "На подарок" или "Возврат долга" может лишить доступа к счету в банке. Список слов, которые мгновенно остановят все действия по карте, содержит, казалось бы, совершенно безопасные выражения, пишет Life.

При отправке денег со своей банковской карты многие пользуются примечаниями, кто-то обозначает цель перевода, а кто-то пишет напоминание или шутку, забывая, что, по сути, графа "Назначение платежа" или "Комментарий" — это тоже платежная информация, которую анализирует банк. За некоторые фразы могут не только отказать в переводе, но и обнаружатся более серьезные последствия.

Основания для блокировки указаны в статье 6 закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", но каждый банк самостоятельно определяет, по каким признакам, в том числе словам в примечаниях, та или иная трансакция попадает в категорию подозрительных. В некоторых кредитных учреждениях к проблемным могут отнести даже, казалось бы, безобидные "Скидываемся" и "Благодарность", а в других переводы проходят с подписями "Возвращаю взятку" или "Купить себе крипты".

Эксперты утверждают, что всё зависит от настроек автоматической системы банка, но, какие слова в ней являются маяками для остановки перевода либо для иных действий со счётом клиента, в каждом кредитном учреждении знает только узкий круг сотрудников.

"По закону кредитные организации обязаны проверять все операции на наличие признаков сомнительности, и некоторые слова в комментариях к переводу вполне могут быть истолкованы банками как маркеры подозрительной трансакции. Если так произойдёт, то у клиента запросят документы и сведения, которые будут однозначно указывать на источник происхождения денег и причины проведения операции. Тот "шутник", который не сможет доказать законность перевода, рискует попасть в чёрный список клиентов. Это в свою очередь грозит возможными ограничениями в банковском обслуживании на всей территории России, — утверждает депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Какие фразы могут принести проблемы

Если следовать буквальному толкованию закона, то, скорее всего, перевод, а то и сразу карту заблокируют, если отправить деньги, а в комментарии указать такие стоп-слова, как "дроп", "кибер", "коррупция" или "финпирамида". Но, оказывается, проблему могут принести и некоторые сообщения, которыми пытаются скрыть серую оплату. Вот некоторые из них.

"За квартиру"

В некоторых банках система анализирует не буквальное написание, а смысл фраз. Вот в этих кредитных учреждениях, если по какой-либо формулировке становится понятно, что владелец карты получает доход со сдачи жилья в аренду, может быть сформировано сообщение в налоговый орган. А налоговики проверят, не является ли перевод фактом, подтверждающим получение дохода без уплаты налогов. Как правило, так происходит, если есть систематические переводы практически одинаковой суммы на карту другого физлица, а подписи типа "Арендная плата", "За жильё" и другие только способствуют запуску механизма проверки.

"Оплата по договору"

Такой комментарий к платежу напрямую указывает, что получатель имеет доход от предпринимательской деятельности. Если подтвердился факт оплаты товаров или услуг на карту физического лица, которое не является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то счёт карты может быть заблокирован до окончания разбирательства.

"Возврат долга"

Такое назначение перевода многим кажется самым безопасным, однако это не совсем так. По закону не требуют письменного оформления сделки до десяти тысяч рублей, а вот если общая сумма регулярных переводов будет выше, то банк может сигнализировать налоговой, у которой возникнет вопрос: что это за долг такой и нет ли тут нарушений? Придётся давать очные пояснения и доказывать, что переводы не имеют "коммерческого характера расчётов". То есть не являются незаконной банковской деятельностью.

"Подарок"

Многие утверждают, что перевод с фразой "Подарок" никогда не вызовет никаких вопросов, однако, оказывается, это не совсем так.