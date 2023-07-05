Афиша на неделю: мастер-классы, выставки, соревнования и концерты в Сыктывкаре
- 10:32 5 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 5 по 9 июля.
Музыкальные мероприятия
Выступление фолк-группы Frostsköld
- 8 июля
- Время: 20:00
- Адрес: Авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Мастер-классы
Мастер-класс “Ритмы родного города”
- 9 июля
- Время: 12:30
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер класс “Гончарный круг. Занятия для всех желающих”
- 5 июля
- Время: 16:00
- Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
- Вход: — 2500 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка “Преломление повседневности 8212”
- 5-9 июля
- Время: 10:00 - 19:00
- Адрес: Револьт-центр, ул Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка “Такое разное дерево”
- 5 - 7 июля
- Время: 9:00 - 17:00
- Адрес: Центр народного творчества ГАУ РК ”ЦНТ и ПК”, улица Советская, 28
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Спортивные мероприятия
Соревнования по пляжному волейболу, футболу, регби и армреслингу
- 8-9 июля
- Время: 11:00
- Адрес: Центральный городской пляж, местечко Кируль
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Другие мероприятия
Фестиваль уличного кино
- 8 июля
- Время: 11:00
- Адрес: Парк имени Кирова
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Книжная ярмарка
- 7 июля
- Время: 13:00
- Адрес: Парк имени Кирова
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Обсуждение фильма “Залечь на дно в Брюгге”
- 7 июля
- Время: 18:30
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход: — свободный
- Возрастное ограничение: 16+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, “Астрал. Женщина в черном”, “Дыхание”, “Мое преступление”, “Гипнотик”, “Форсаж 10”, “Сокровища Тома Сойера”, “Больше, чем люди”, “Мальдивы подождут”, “Детки в порядке”, “Сквозь время”, “Русалочка”, “Мулан. Рождение легенды”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, ”Зверогонщики”, “Турбозавры. Привет, Сирена!”, “Мумиешки”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.
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