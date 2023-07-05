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Афиша на неделю: мастер-классы, выставки, соревнования и концерты в Сыктывкаре

Афиша на неделю: мастер-классы, выставки, соревнования и концерты в СыктывкареФото "Центр спортивных мероприятий Сыктывкара"

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 5 по 9 июля.

Музыкальные мероприятия

Выступление фолк-группы Frostsköld

  • 8 июля 
  • Время: 20:00
  • Адрес: Авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Мастер-классы

Мастер-класс “Ритмы родного города”

  • 9 июля
  • Время: 12:30
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер класс “Гончарный круг. Занятия для всех желающих”

  • 5 июля 
  • Время: 16:00
  • Адрес: ”Школа керамики Анны Роговой”, улица Бабушкина, 19, 3 этаж, каб. 305
  • Вход: — 2500 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка “Преломление повседневности 8212”

  • 5-9 июля
  • Время: 10:00 - 19:00
  • Адрес: Револьт-центр, ул Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка “Такое разное дерево”

  • 5 - 7 июля 
  • Время: 9:00 - 17:00
  • Адрес: Центр народного творчества ГАУ РК ”ЦНТ и ПК”, улица Советская, 28
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Спортивные мероприятия

Соревнования по пляжному волейболу, футболу, регби и армреслингу

  • 8-9 июля
  • Время: 11:00
  • Адрес: Центральный городской пляж, местечко Кируль
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Другие мероприятия 

Фестиваль уличного кино

  • 8 июля  
  • Время: 11:00
  • Адрес: Парк имени Кирова
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Книжная ярмарка

  • 7 июля  
  • Время: 13:00
  • Адрес: Парк имени Кирова
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+


Обсуждение фильма “Залечь на дно в Брюгге”

  • 7 июля
  • Время: 18:30
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход: — свободный
  • Возрастное ограничение: 16+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, “Астрал. Женщина в черном”, “Дыхание”,  “Мое преступление”,  “Гипнотик”, “Форсаж 10”, “Сокровища Тома Сойера”, “Больше, чем люди”, “Мальдивы подождут”,  “Детки в порядке”, “Сквозь время”, “Русалочка”, “Мулан. Рождение легенды”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, ”Зверогонщики”, “Турбозавры. Привет, Сирена!”, “Мумиешки”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.

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