Две пенсионерки из Сыктывкара стали жертвами мошенников под предлогом "Родственник в беде"

За сутки две пенсионерки из Сыктывкара отдали мошенникам полмиллиона рублей под предлогом "Родственник в беде". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, в сыктывкарскую дежурную часть МВД России обратилась пенсионерка 1945 года рождения и сообщила, что мошенники выманили у нее 400 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе следствия, женщине позвонил аферист и представился следователем. Он сообщил, что дочь горожанки стала виновницей ДТП, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Лжеполицейсцкий предложил потерпевшей закрыть дело, за что попросил 800 тысяч рублей. В наличии у испуганной матери оказалось только 400 тысяч рублей. Мошенник согласился на эти условия, после чего направил к пострадавшей курьера, который забрал деньги.