В Сыктывкаре появится новая площадка для выгула и дрессировки собак
- 09:30 5 июля
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- Служба новостей
В столице Коми появится новая площадка для тренировки собак и прогулок с питомцами. Ее обустроят в Орбите, о чем говорится в новой заявке на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта оценили в 1,18 миллионов рублей. Желающие принять участие в аукционе на право выполнить эту заявку могут подать документы до 12 июля, а уже 14 июля определится победитель. В документации сказано, что до 30 работы по обустройству площадки напротив дома №16а по улице Петрозаводской до 30 сентября 2023 года.
В работы входит установка и бетонирование в землю трамплина, бума, змейки и тоннель-домика из стального профиля. Также на территории площадки обустроят новые виды барьеров, горка и лестница для выполнения команд во время дрессировки животных.
Там же будет две скамьи с привязью, две урны и один информационный стенд.
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