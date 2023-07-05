В Сыктывкаре появится новая площадка для выгула и дрессировки собак

В столице Коми появится новая площадка для тренировки собак и прогулок с питомцами. Ее обустроят в Орбите, о чем говорится в новой заявке на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта оценили в 1,18 миллионов рублей. Желающие принять участие в аукционе на право выполнить эту заявку могут подать документы до 12 июля, а уже 14 июля определится победитель. В документации сказано, что до 30 работы по обустройству площадки напротив дома №16а по улице Петрозаводской до 30 сентября 2023 года.