"Сахара и трансжиров - хоть отбавляй": врач назвал три источника рака на столе
- 08:55 5 июля
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- Служба новостей
Хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян перечислил продукты, в которых нет ничего полезного, более того - состав делает их источником для питания раковых клеток.
Как правило, эта еда содержит большое количества сахара, зачастую скрытого, и транжиры. Врач отметил, что надо понимать риски, периодически позволяя себе "конфетку".
"Гликемический индекс конфет составляет 100 единиц. А значит, все съеденное сразу же трансформируется в жир. Сахар же - это не только белый яд, но и отличная среда для питания раковых клеток", - пишет кандидат медицинских наук в своем Telegram-канале.
Особый разговор - магазинные соусы, к которым в принципе потребители относятся несерьезно - дескать, разве может навредить небольшая порция кетчупа и майонеза с шашлыком.
Как отметил Марк Гадзиян, несколько ложек майонеза "сведут на нет всю пользу овощного салата". Кетчуп же представляет собой смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов. "В пачке кетчупа пятую часть объема составляет сахар. А в более дешевых соусах содержатся трансжиры", - предупредил доктор.
Стоит хорошо задуматься, прежде чем использовать для блюд дешевый маргарин. Такой продукт невозможно получить без нагревания и добавления химикатов. Маргарин и пальмовое масло содержат в составе трансжиры и радикалы. Последние преждевременно изнашивают сердце, сосуды, могут вызывать болезнь Альцгеймера, ожирение и онкологию.
"100 граммов маргарина - 15 граммов трансжиров. Безопасное употребление - от 0,5 до 2% жиров от общего количества. Вся выпечка из магазина содержит в составе маргарин", - заключил Марк Гадзиян.
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