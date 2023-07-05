В Коми родственники погибших в ДТП получили компенсацию за моральный ущерб

В Коми родственникам погибших в ДТП на трассе Чебоксары-Сыктывкар выплатили моральную компенсацию более полутора миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе УФССП России по Республике Коми.

В столице региона завершили два исполнительных производства о взыскании компенсации за моральный ущерб в пользу матери и дочери пассажиров автобуса, чьи жизни унесло смертельное ДТП.