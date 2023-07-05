В Коми родственники погибших в ДТП получили компенсацию за моральный ущерб
- 07:40 5 июля
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В Коми родственникам погибших в ДТП на трассе Чебоксары-Сыктывкар выплатили моральную компенсацию более полутора миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе УФССП России по Республике Коми.
В столице региона завершили два исполнительных производства о взыскании компенсации за моральный ущерб в пользу матери и дочери пассажиров автобуса, чьи жизни унесло смертельное ДТП.
Напомним, в апреле 2014 года в результате столкновения большегруза и автобуса ПАЗ погибло шесть человек. Предприятие лесопромвшленного комплекса, в котором работал виновник аварии, обязали выплатить моральную компенсацию родственникам погибших. Ранее сразу две семьи обратились в суд для взыскания с предприятия полутора миллионов и 900 тысяч рублей.
Поскольку должник не выплатил в срок заявленные суммы, судебные приставы арестовали автобус Mercedes-Benz и вынесли соответствующее постановление о взыскании исполнительского сбора. Благодаря этим мерам семьи погибших получили полагающуюся им компенсацию за моральный ущерб.
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