Гороскоп на 5 июля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ День будет полон невзгод, но в ваших силах их преодолеть. Не бойтесь просить друзей о помощи, они будут рады ее оказать. Множество неожиданных поворотов может испортить вам день. Не забывайте сегодня и о досуге: встречи и прогулки.

ТЕЛЬЦЫ

Дайте свободу положительным эмоциям, не реагируйте на мелочи, способные вывести из равновесия. Наслаждайтесь солнечным днем, прогуляйтесь. Сосредоточьтесь на прекрасном мире вокруг. Таким образом, неурядицы не смогут испортить вам настроение.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вам покорятся даже самые неожиданные высоты. Вы сможете достичь цели, даже если никто другой этого не сделает. Да, это может оттолкнуть вас от других, и люди будут думать, что вы бросаете им вызов. Будьте умнее, разрабатывайте тактику и уберегите себя от неправильной интерпретации своих действий.

РАКИ

Теперь у вас есть все шансы увидеть вещий сон, который вскоре может превратиться в реальность. Прислушайтесь к своей интуиции. Она не подведет вас в ближайшее время. Хорошее время, чтобы уделить время себе и своим мыслям.

ЛЬВЫ

Сегодня в вас горит огонь, который отразится на всех ваших поступках. Чрезмерная активность может сильно вас утомить, поэтому обратите внимание на свое здоровье. Возможно, стоит сократить количество занятий на сегодня и перенести их на другой день.

ДЕВЫ

Не тратьте нервы по пустякам, проводите больше времени в компании близких и обязательно выбирайтесь на природу. Вам следует просто хорошо выспаться и не заниматься важными делами. Возможно, вы получите ложную информацию, которая может повлиять на ваше профессиональное решение.

ВЕСЫ

Сегодня у вас отличное настроение, и его не должны омрачать никакие события. Несмотря на повышенную активность и деловую эффективность, вам не удастся добиться значительных результатов. В этот день не поддавайтесь на провокации.

СКОРПИОНЫ

В этот день благоприятные условия для новых начинаний и исполнения заветной мечты. Попробуйте сегодня отказаться от алкоголя. У вас есть возможность пойти куда угодно, чтобы весело провести время.

СТРЕЛЬЦЫ

Рвение к здоровому образу жизни оправдывает себя. Болезни и травмы обходят вас стороной. Берегите свои ноги, всегда держите их в тепле. Не налегайте на сладкое, жирное и газированные напитки. Вам следует немного ограничить прием пищи.

КОЗЕРОГИ

Для восстановления баланса нервной системы рекомендуются расслабляющие ванны с ароматическими солями. Этот день - возможность совершить долгожданную покупку, которая до сих пор оставалась в ваших мечтах.

ВОДОЛЕИ

Многие идеи и планы хороши тем, что возникают спонтанно. Но сегодня спонтанность будет не в вашу пользу. Только то, что вы спланировали и буквально расписали по часам, будет успешно продвигаться вперед. К вечеру вы будете довольны собой.

РЫБЫ