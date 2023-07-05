В Коми семейные пары, прожившие в браке больше 25 лет, наградят за любовь и верность

В Коми 72 образцовые семьи наградят медалями "За любовь и верность". Памятные награды вручат супругам, прожившим в браке более 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтрудсоц Коми.

Как поясняется в официальном релизе, награждение состоится 8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Чествование 12 "семей-долгожителей" из Сыктывкара и Эжвы пройдет в Кировском парке и станет ключевым событием праздничной программы. Кроме этого, жителей и гостей столицы ожидает концерт с участием творческих коллективов Коми, среди них артисты Коми государственной филармонии и ансамбль русской народной песни "Северная околица". А для детей и взрослых будут организованны тематические мастер-классы и интерактивные площадки.