Сыктывкарский адвокат отправится в колонию за изготовление поддельных постановлений

В Сыктывкаре за мошенничество в особо крупном размере осудили адвоката. Информацию об этом опубликовала пресс-служба судов Республики Коми.

Как пояснили в ведомстве, обвиняемый в течение шести лет, с 2014 по 2020 годы, подделывал документы, предоставляющие право на выплаты из федерального бюджета. В том числе, он выписывал постановления о выплате процессуальных издержек от имени дознавателей и следователей УМВД России по Сыктывкару. В документах подсудимый указывал заведомо ложные данные, якобы выступал в качестве защитника как по ряду уголовных дел, состоящих в производстве, так и по невозбужденным уголовным делам. Всего адвокат подделал 541 постановление о выплате. Поддельные документы мужчина предоставлял в финансовую службу УМВД России по Сыктывкару и в общей сумме получил по ним больше 5,1 миллионов рублей.