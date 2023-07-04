"Болезнь обострится": сыктывкарский астролог рассказала, каким будет июль
- 18:30 4 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Сыктывкарский астролог Евгения Ортлиб рассказала, каким будет июль 2023 года. Эксперт заявила, что в этот месяц будет влияние сильной Земли. Журналист “Про Города” узнал, чего ждать в середине лета.
Июль 2023 — месяц Земляной Козы.
“В этот период приходит влияние сильной Земли. Элемент Земли сам по себе очень практичен и прагматичен, любит размышлять и анализировать. Поэтому июль — это лучшее время для планирования, оптимизации процессов, анализа текущих дел, определения своих слабых зон и дальнейших точек роста”, — объяснила астролог.
Эксперт предупредила, что в этот месяц человек становится ленивым и медлительным.
“Также Земля склонна к медлительности, откладыванию и лени, поэтому если почувствуете такие тенденции на себе, либо воспользуйтесь влиянием энергий для отдыха, либо придется искать новые источники, чтобы встряхнуться”, — заявила сыктывкарка.
По словам Евгении, в этот месяц будет много сопротивлений и препятствий для достижения целей.
“Обычно Земля миролюбива и добродушна, но в этот раз мы понаблюдаем не самые благовидные ее качества. Сопротивление изменениям, создание каких-то препятствий для движения нового — все это может привести к столкновениям. Столкновениям принципов, идеологий, настроений или стихий в природе”, — отметила девушка.
Также эксперт заявила, что июль неблагоприятный месяц для новых идей и изменений.
“Июль мало подходит для внедрения новых идей, резких изменений, особенно с навешиванием большого количества обязательств и условий. Кардинальные перемены лучше перенести на следующий месяц, а в июле углубиться в оптимизацию и готовить плацдарм для новых проектов”, — предупреждает астролог.
Про здоровье
“В плане здоровья следите за работой желудочно-кишечного тракта, селезенки и поджелудочной железы. Будьте внимательны к мочеполовой системе, особенно те, кто страдает мочекаменной болезнью. Этот недуг в июле может обостриться. Также следите за костями и связками — уберите резкость в движениях и сбавьте физическую нагрузку”, — рассказала Евгения.
Кого в июле ждут изменения в жизни?
“Довольно резкие изменения в окружении — например, переезд, поездка, изменения связанные с начальством ожидаются у людей, рожденных в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 и 2009 годах. Изменения на работе, рабочем месте и в коллективе и изменения, связанные с родителями ждут людей, рождённых в январе и в первых числах февраля. А если вы родились в августе, в этот период вас ждет дополнительная помощь в лечении. Используйте этот месяц для диагностики и посещения врача”, — прокомментировала эксперт.
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