"Болезнь обострится": сыктывкарский астролог рассказала, каким будет июль

Сыктывкарский астролог Евгения Ортлиб рассказала, каким будет июль 2023 года. Эксперт заявила, что в этот месяц будет влияние сильной Земли. Журналист “Про Города” узнал, чего ждать в середине лета.

Июль 2023 — месяц Земляной Козы.

“В этот период приходит влияние сильной Земли. Элемент Земли сам по себе очень практичен и прагматичен, любит размышлять и анализировать. Поэтому июль — это лучшее время для планирования, оптимизации процессов, анализа текущих дел, определения своих слабых зон и дальнейших точек роста”, — объяснила астролог.

Эксперт предупредила, что в этот месяц человек становится ленивым и медлительным.