За полгода в Домклик Сбербанка проведено более 540 тысяч сделок с недвижимостью
- 16:00 4 июля
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В первом полугодии 2023 года через сервис недвижимости Домклик от Сбера была оформлена 541 тысяч сделок с недвижимостью. В июне этого года в среднем на платформе Домклик проводилось 5000 сделок в день. Это один из трёх периодов самой высокой покупательской активности за последние три года (рекорд был установлен в мае 2022 года, когда на Домклик заключалось в среднем 5100 сделок в день).
Через платформу Домклик проводятся сделки как с ипотекой, так и за наличные. Продавцы, покупатели и риелторы выбирают Домклик из-за надёжности, быстроты проведения сделки, а также широкого ассортимента сервисов.
Сравнивать июнь 2023 года с июнем 2022 года некорректно, а по сравнению с июнем 2021 года среднедневное количество сделок на платформе выросло на 16% (с 4,3 до 5 тысяч).
Квартиры на вторичном рынке остаются самым популярным предметом сделки с недвижимостью: в июне на Домклик в среднем проходило 3414 сделок по "вторичке", 1096 сделок на первичном рынке и 204 сделки по загородной недвижимости.
Оформить сделку с недвижимостью можно в любом из 11 900 офисов Сбербанка.
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