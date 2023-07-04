За полгода в Домклик Сбербанка проведено более 540 тысяч сделок с недвижимостью

В первом полугодии 2023 года через сервис недвижимости Домклик от Сбера была оформлена 541 тысяч сделок с недвижимостью. В июне этого года в среднем на платформе Домклик проводилось 5000 сделок в день. Это один из трёх периодов самой высокой покупательской активности за последние три года (рекорд был установлен в мае 2022 года, когда на Домклик заключалось в среднем 5100 сделок в день).

Через платформу Домклик проводятся сделки как с ипотекой, так и за наличные. Продавцы, покупатели и риелторы выбирают Домклик из-за надёжности, быстроты проведения сделки, а также широкого ассортимента сервисов.