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Пользователи нейросети Сбера Kandinsky 2.1 создали более 70 миллионов изображений

Пользователи нейросети Сбера Kandinsky 2.1 создали более 70 миллионов изображенийФото Sber

За три месяца пользователи генеративной модели Kandinsky 2.1, разработанной Сбером, создали более 70 миллионов уникальных изображений. Среди самых популярных запросов — "Россия", "любовь", "аниме", "кот" и "космос".

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта. Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причём абсолютно бесплатно".

Напомним, что Сбер представил генеративную модель Kandinsky 2.1 в начале апреля. Она стала самой быстро растущей нейросетью в мире, набрав 1 миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. Её разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке всего за несколько секунд. Пользователь может выбрать любой из 20 различных стилей, среди которых "классицизм", "мозаика", "хохлома", "Айвазовский" и другие. Kandinsky 2.1 понимает запросы на русском и английском языках и даёт возможность создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков.

Протестировать нейросеть можно в телеграм-боте, на промостранице модели, сайте fusionbrain.ai и платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber, отдав команду "Запусти художника".

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