Пользователи нейросети Сбера Kandinsky 2.1 создали более 70 миллионов изображений

За три месяца пользователи генеративной модели Kandinsky 2.1, разработанной Сбером, создали более 70 миллионов уникальных изображений. Среди самых популярных запросов — "Россия", "любовь", "аниме", "кот" и "космос". Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта. Мы создали и развиваем Kandinsky , чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причём абсолютно бесплатно".

Напомним, что Сбер представил генеративную модель Kandinsky 2.1 в начале апреля. Она стала самой быстро растущей нейросетью в мире, набрав 1 миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. Её разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке всего за несколько секунд. Пользователь может выбрать любой из 20 различных стилей, среди которых "классицизм", "мозаика", "хохлома", "Айвазовский" и другие. Kandinsky 2.1 понимает запросы на русском и английском языках и даёт возможность создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков.