Под Сыктывкаром выступят Александр Добрынин и группа "Турбомода"
- 16:15 4 июля
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- Служба новостей
15 июня в Выльгорте отметят день Сыктывдинского района. В связи с этим под Сыктывкаром выступят знаменитый артист Александр Добрынин, известный такими хитами как "Розовые розы", "Не сыпь мне соль на рану" и "Ну кто тебе сказал?", которые многие знают практически наизусть. Еще одним хедлайнером стала группа начала 2000-х — "Турбомода". Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Также в программе праздника: интерактивные площадки для всех возрастов, торжественное награждение лучших тружеников муниципалитета, образцовых семей, концертные номера от творческих коллективов района, традиционная выставка-ярмарка, где представят продукцию и дары Сыктывдинской земли, а также изделия народно-художественного творчества сельских рукодельниц.
Расписание праздника также уже известно:
- 11.00 - 22.00 - работа праздничной ярмарки
- 12.00 - 15.00 - интерактивные площадки
- 15.00 - праздничная программа с награждением и чествованием тружеников района, семей, презентация вышитой карты Республики Коми
- 16.30 - военно-патриотический блок с участием творческих коллективов Сыктывдинского района и г.Сыктывкара
- 17.30 - молодёжная программа
- 19.00 - дискотека с интерактивной программой от Ивана Баскова.
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