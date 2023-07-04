Под Сыктывкаром выступят Александр Добрынин и группа "Турбомода"

15 июня в Выльгорте отметят день Сыктывдинского района. В связи с этим под Сыктывкаром выступят знаменитый артист Александр Добрынин, известный такими хитами как "Розовые розы", "Не сыпь мне соль на рану" и "Ну кто тебе сказал?", которые многие знают практически наизусть. Еще одним хедлайнером стала группа начала 2000-х — "Турбомода". Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Также в программе праздника: интерактивные площадки для всех возрастов, торжественное награждение лучших тружеников муниципалитета, образцовых семей, концертные номера от творческих коллективов района, традиционная выставка-ярмарка, где представят продукцию и дары Сыктывдинской земли, а также изделия народно-художественного творчества сельских рукодельниц.