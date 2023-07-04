Засуха и дожди: синоптики Коми пообещали неустойчивую погоду в июле

В наступившем июле месячная сумма осадков на большей части территории Коми составит 90-130% от нормы, которая, в свою очередь, составляет 63-77 мм, а на крайнем северо-востоке 51-62 мм.

Средняя месячная температура воздуха останется в пределах климатической нормы, на крайнем северо-востоке на 2С ниже. Норомой считается температура от +18С на крайнем юго-западе до +13С — на крайнем северо-востоке.