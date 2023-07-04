Засуха и дожди: синоптики Коми пообещали неустойчивую погоду в июле
- 17:00 4 июля
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В наступившем июле месячная сумма осадков на большей части территории Коми составит 90-130% от нормы, которая, в свою очередь, составляет 63-77 мм, а на крайнем северо-востоке 51-62 мм.
Средняя месячная температура воздуха останется в пределах климатической нормы, на крайнем северо-востоке на 2С ниже. Норомой считается температура от +18С на крайнем юго-западе до +13С — на крайнем северо-востоке.
Предполагается, что в течение месяца погодные условия над территорией Республики Коми будут формироваться под чередующимся влиянием циклонов и антициклонов, при этом в первой половине месяца преобладающими прогнозируются циклонические воздействия, во второй — антициклональные.
В связи с этим периоды сухой погоды будут сменяться дождливыми. Температурный фон большую часть месяца прогнозируется неустойчивым, как выше нормы, так и ниже неё. В течение значительного периода июля преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от 20С до 25С, лишь в отдельные дни воздух будет прогреваться до 27С.
Но при похолодании ожидается только 13...18С. В ночные часы преобладающие температуры будут находиться в пределах 8...15С.
Велика вероятность, что на крайнем северо-востоке температурный фон будет отличаться. Там в течение месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах 11...16С, за исключением отдельных периодов с прогревом до 22С. Ночные температуры ожидаются в основном от 5С до 12С.
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