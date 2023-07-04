Стала известна новая дата ввода в эксплуатацию новой инфекционной больницы в Сыктывкаре
- 16:20 4 июля
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- Служба новостей
Руководитель Минстроя Коми Андрей Чибисов назвал предположительный срок ввода инфекционной больницы в эксплуатацию. Он заявил, что это произойдет в августе-октябре 2024 года, сообщает "БНК".
По словам министра, сейчас на объекте заливают первый и второй уровень в некоторых корпусах, а всего будет шесть этажей. к началу отопительного сезона строители планируют завершить возведение всех шести этажей в бетоне, поставить оконные блоки, сделать крышу и подключить тепло, чтобы приступить к отделочным работам. По словам чиновника, завершить работы планируют к марту 2024 года, а ввести в эксплуатацию в августе, сентябре или октябре 2024 года.
Напомним, что стройка инфекционной больницы стартовала еще в сентябре 2020 году, но уже через месяц была заморожена из-за замечаний со стороны Минстроя. Строительство возобновили только в феврале 2021 года, но в октябре работы снова приостановили из-за резкого подорожания стройматериалов. А в конце февраля 2022 года расторгли договор с подрядчиком, который работал над возведением больницы. Новый подрядчик обещал закончить работы к концу 2024 года.
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