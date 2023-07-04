Стала известна новая дата ввода в эксплуатацию новой инфекционной больницы в Сыктывкаре

Руководитель Минстроя Коми Андрей Чибисов назвал предположительный срок ввода инфекционной больницы в эксплуатацию. Он заявил, что это произойдет в августе-октябре 2024 года, сообщает "БНК".

По словам министра, сейчас на объекте заливают первый и второй уровень в некоторых корпусах, а всего будет шесть этажей. к началу отопительного сезона строители планируют завершить возведение всех шести этажей в бетоне, поставить оконные блоки, сделать крышу и подключить тепло, чтобы приступить к отделочным работам. По словам чиновника, завершить работы планируют к марту 2024 года, а ввести в эксплуатацию в августе, сентябре или октябре 2024 года.