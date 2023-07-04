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Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо получат владельцы новых СберКарт

Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо получат владельцы новых СберКартФото Sber

Владельцы новых дебетовых СберКарт за покупки в СберМаркете получат кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10% от стоимости и смогут поучаствовать в розыгрыше промокодов на общую сумму 520 000 рублей на заказ продуктов в одноимённом сервисе доставки. Акция продлится с 3 июля по 3 ноября.

Чтобы получить кешбэк бонусами, необходимо оформить свою первую дебетовую СберКарту онлайн или в отделениях банка в период с 3 июля по 3 октября и зарегистрироваться в программе лояльности СберСпасибо.

Обладатели кредитных СберКарт, впервые открывшие дебетовую СберКарту, также могут стать участниками акции. Размер бонусного кешбэка на все покупки в СберМаркете — 10%, но не более 2000 бонусов СберСпасибо в рамках акции и 1000 бонусов в рамках одного месяца. Он начисляется в течение двух месяцев с момента оформления карты.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона "Кошелёк клиента" Сбербанка:

"CберКартой пользоваться выгодно и удобно. Но мы хотим, чтобы наши новые клиенты сразу почувствовали выгоду от ее использования. Поэтому мы сразу предлагаем им повышенный кешбэк на два месяца на одну из самых важных категорий трат заказ продуктов со СберМаркетом. Кроме того, среди тех, кто впервые оформит СберКарту и оплатит ей хотя бы один заказ на СберМаркете, будет проведен розыгрыш. Шесть победителей получат промокоды на общую сумму более полумиллиона рублей каждый. Промокоды можно будет потратить на покупки в СберМаркете. Благодаря этому победители смогут целый год бесплатно заказывать продукты в сервисе".

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