Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо получат владельцы новых СберКарт

Владельцы новых дебетовых СберКарт за покупки в СберМаркете получат кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10% от стоимости и смогут поучаствовать в розыгрыше промокодов на общую сумму 520 000 рублей на заказ продуктов в одноимённом сервисе доставки. Акция продлится с 3 июля по 3 ноября.

Чтобы получить кешбэк бонусами, необходимо оформить свою первую дебетовую СберКарту онлайн или в отделениях банка в период с 3 июля по 3 октября и зарегистрироваться в программе лояльности СберСпасибо.

Обладатели кредитных СберКарт, впервые открывшие дебетовую СберКарту, также могут стать участниками акции. Размер бонусного кешбэка на все покупки в СберМаркете — 10%, но не более 2000 бонусов СберСпасибо в рамках акции и 1000 бонусов в рамках одного месяца. Он начисляется в течение двух месяцев с момента оформления карты.