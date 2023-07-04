Доплаты, льготы и индексация: у кого из россиян в июле вырастут пенсии

В июле многие россияне начнут получать пенсии в повышенном размере. На рост пенсий повлияют фиксированные доплаты, которые зависят от возраста, трудового стажа и места жительства. Кроме того, некоторым пенсии будут проиндексированы, а еще эти социальные выплаты изменятся у некоторых жителей новых регионов России. Рассказываем нашим читателям из Балаково и других городов, у кого именно вырастут пенсии в июле. Доплата за возраст

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата по старости увеличивается вдвое. Если в 2020 году размер фиксированной выплаты составлял 5686 рублей в текущем году - 7567 рублей. И с 1 июля он увеличится вдвое - до 15 134 рублей. Это происходит автоматически, подавать заявление не нужно.

Важно учитывать и то, что на увеличение пенсии могут рассчитывать не все россияне старше 80 лет, а лишь те, кому выплачивается страховая пенсия по старости. Получатели социальной пенсии претендовать на доплату не вправе. Кроме того, после 80 лет фиксированная выплата не удваивается у инвалидов I группы, поскольку им уже и так положена фиксированная выплата в двойном размере независимо от возраста.

Индексация пенсий

С июля прекратившим работу пенсионерам станут выплачивать пенсию с учетом всех индексаций сразу, а не через три месяца, как было раньше. По прежним правилам работавшему пенсионеру пенсия с учетом индексаций начислялась с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, но получить доплату на руки можно было только спустя целый квартал.

Подавать какие-либо заявление в Социальный фонд не обязательно, так как работодатели сами отчитываются перед государством, и о факте увольнения пенсионера в Соцфонде узнают автоматически. После обработки и учета сведений Соцфонд принимает решение об изменении размера пенсии.

Раньше если пенсионер уволился с работы, например, в августе, то Соцфонд узнавал об этом только в октябре, после получения отчетности работодателя за сентябрь. Еще месяц у Соцфонда уходил на обработку данных, и только спустя три месяца пенсионер получал на руки положенную компенсацию с учетом индексации. Теперь весь этот механизм стал работать быстрее.

Новые регионы

С 1 июля 2023 года граждане России, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, станут получать военные пенсии. На выплату могут рассчитывать люди, постоянно проживающие в этих регионах по состоянию на 30 сентября 2022 года, что должно быть подтверждено отметкой в паспорте. Также на нее могут претендовать военные пенсионеры, выехавшие на территорию РФ, в том числе через третьи страны, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

Такие пенсии назначают в связи с прохождением военной и приравненной к ней службы, в том числе в воинских и других формированиях и органах ДНР с 7 апреля 2014 года включительно или ЛНР с 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской или Херсонской областей с 24 февраля 2022 года включительно.

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