Раки главные везунчики, а Водолеи окажутся на краю пропасти: Глоба о деньгах в июле

Июль принесет богатство сразу нескольким знакам зодиака. Но на пути к деньгам будут поджидать трудности. Финансовый гороскоп опубликовалипоявился на сайте "7 дней.ru". Вторая половина месяца обещает быть финансово напряженной. Новолуние в Раке, которое ожидается 17 числа, заставит вас помогать всем подряд, даже в ущерб своему кошельку. А главное то, что удача к этому созвездию приходит через потери и сложности. Поэтому рассчитывать на хорошие сделки и благосклонность начальства не стоит. Скорее всего, финансов хватит только на базовые потребности.

Опасаться стоит и ретроградную Венеру, которая начнет хозяйничать с 23 июля. Некоторые представители зодиакального круга рискуют увязнуть в долгах. А вот кто-то, напротив, сумеет извлечь для себя выгоду даже в такой непростой период.

Овен

Финансовые дела Овнов в июле можно сравнить с американскими горками. Вас ожидает хорошее денежное поступление. Но новый источник дохода не будет постоянным. Представителям стихии огня следует тщательно рассчитать свой бюджет на месяц. Тогда больших проблем с деньгами не будет.

Телец

Непростым в финансовом плане будет месяц и у Тельцов. Чтобы заработать больше денег, вам предстоит идти на жертвы: где-то забыть о своем комфорте, где-то пойти на уступки. Получать по-настоящему хорошие деньги представители стихии земли начнут только в августе, сейчас вы, можно сказать, прокладываете дорогу к лучшей жизни.

Близнецы

Близнецы, которые привыкли тратить деньги, в июле удивят сами себя. Многие начнут копить, затянут пояса. Правда, четкой цели, куда потратить деньги, у вас пока не будет. Главное, отложить заработанное, а что с ними делать, решите позже.

Рак

Раки окажутся единственными из знаков зодиака, кого в период напряженного Новолуния не покинет фортуна. Возможно, ваше увлечение начнет приносить деньги. Кому-то посчастливится найти новый источник дохода. Причем работа подарит не только материальное благополучие, но и настоящее удовольствие.

А вот начальство начнет требовать от вас больше, чем обычно. Придется трудиться еще усерднее и внимательнее. Но знайте, дорогие Раки, за свои усилия вы получите очень щедрое вознаграждение.

Лев

Старания Львов обязательно окупятся в этом месяце. Вы, словно, начнете выходить из серой полосы. Вместе с тем появятся и новые источники доходов. В этом же месяце у представителей огненной стихии будет шанс получить повышение либо сделать рывок в карьере. Конечно, такие перемены положительно скажутся и на ваших доходах. Июль в целом не может быть плохим для Львов, ведь это ваше кармическое время.

Дева

У вас появятся новые источники дохода. Правда, деньги будут уходить довольно быстро из-за возросших потребностей Дев. Представители стихии земли резко захотят заняться красотой и здоровьем. Но вот звезды рекомендуют потратить деньги на дом и потребности родственников.

Весы

Венера является планетой-управителем Весов. Когда эта планета становится ретроградной, люди этого знака больше других чувствуют на себе ее влияние. Сложности могут возникнуть даже с переводом денег в другие страны. Особую осторожность следует соблюдать с мошенниками, сейчас высока вероятность попасть в их сети. Не обойдется, кстати, и без экстренных ситуаций, которые скажутся на вашем кошельке, с определенной суммой придется попрощаться.



Скорпион

В июле Скорпионам предстоит взять на себя новые задачи. Возможно, придется даже выполнять чужую работу. И лучше спокойно принять то, что вас ожидает. Иначе можно нарваться на конфликт с начальством. А это скажется на доходах самих Скорпионов. Проявляйте гибкость во время переговоров, если желаете хорошо заработать в этот период.

Стрелец

Транжирить в июле Стрельцам никак нельзя. В середине месяца вам нужны будут деньги, причем необходимость в дополнительных тратах появится неожиданно. Перед Новолунием 17 июля обязательно поставьте точку в долгах. Сами раздайте деньги и попросите других вернуть то, что вам задолжали.

Козерог

В июле Козероги бросят все силы, чтобы накопить деньги. В вашей голове будет одна мысль: «нужно сделать пару заначек». Эта тревожность у представителей стихии земли возникнет из-за ретроградной Венеры. Но на самом деле Козероги могут расслабиться. С доходами у вас полный порядок. Поэтому немного побалуйте себя.



Водолей

Водолеев в июле ждут большие траты. Вас потянет на шопинг и вы буквально сметете все с полок магазинов. Но вот вам важный совет: перестаньте жить одним днем. Транжирить в этом месяце разрешается лишь тем Водолеям, которые создали себе финансовую подушку. В конце месяца людей этого знак ожидают неприятности. И лучше бы подготовиться к ним заранее.

Рыбы