Житель Коми победил на соревнованиях по военной медицине в Сочи

24 июня в Сочи состоялись соревнования по военной медицине среди силовых структур. В личном зачете состязаний принял участие и сотрудник отдела специального назначения "Сапсан" УФСИН по Коми Николай Габов.

Соревнования прошли в три этапа. Участники показали свои умения по оказанию помощи и приемы самопомощи при сильном артериальном кровотечении области рук и ног при помощи жгутов – эластичного и турникетного. Также участники состязались в наложении повязки и эвакуации раненого. Упражнения выполнялись в разных положениях и сочетаниях задач.