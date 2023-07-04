Накроет половину республики: МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время с сохранением до 21 часа 4 июля в северных и отдельных южных районах Коми ожидаются грозы, местами с ливнем, и усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
Районы: Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, Вуктыльский, Ухтинский, Удорский, Княжпогостский, Троицко-Печорский.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Желательно выключить электроприборы. Все окна помещения необходимо плотно закрыть, в квартирах убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
- Если ливень застал вас на улице, рекомендуем не спускаться в заглубленные помещения. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.