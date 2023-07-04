Накроет половину республики: МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время с сохранением до 21 часа 4 июля в северных и отдельных южных районах Коми ожидаются грозы, местами с ливнем, и усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Районы: Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, Вуктыльский, Ухтинский, Удорский, Княжпогостский, Троицко-Печорский.