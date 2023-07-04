В Коми за уклонение от призыва осудили 20-летнего ухтинца

В Ухте к уголовной ответственности привлекли 20-летнего уклониста. Об этом заявили в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, молодой человек состоял на воинском учете в комиссариате Ухты, Вуктыла, Сосногорска, Вуктыльского и Сосногорского районов. Первого ноября 2022 года ухтинец получил под подпись повестку о призыве на службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Он должен был явиться в любой из военкоматов, к которому прикреплен, восьмого числа. Однако ни в этот день, ни после парень по указанным в повестке адресам не появлялся и скрывался от военкома до самого окончания призыва, 31 декабря 2022 года.