В Сыктывкаре полицейский убил любовницу, а после пытался покончить с собой

В Сыктывкаре 54-летний полицейский убил любовницу, а после пытался покончить с собой. Об этом сообщает тг-канал Shot.
Происшествие случилось в одном из домов на улице Горького. Охранник столичного ИВС Иван Худяев гостил у своей знакомой врача-эндокринолога, с которой состоял в романтических отношениях. В ходе беседы между влюбленными произошел конфликт, в результате которого разъяренный сыктывкарец пять раз ударил женщину ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.
Худяев немедленно позвонил в экстренные службы и признался в преступлении. Пока на место происшествия ехали скорая и полиция, мужчина хотел свести счеты жизнью, но его попытка не увенчалась успехом.
Израненного Худяева госпитализировала скорая с ножевыми ранениями в области шеи. Сейчас он находится под охраной полицейских, которые следят, чтобы сыктывкарец не попытался вновь покончить с собой.
Обвиняемому грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). Отметим, на официальном сайте регионального Следственного комитета опубликован релиз, подтверждающий факт преступления. При этом информация об именах, месте работы обвиняемого и потерпевшей отсутствует.