В Сыктывкаре полицейский убил любовницу, а после пытался покончить с собой

В Сыктывкаре 54-летний полицейский убил любовницу, а после пытался покончить с собой. Об этом сообщает тг-канал Shot.

Происшествие случилось в одном из домов на улице Горького. Охранник столичного ИВС Иван Худяев гостил у своей знакомой врача-эндокринолога, с которой состоял в романтических отношениях. В ходе беседы между влюбленными произошел конфликт, в результате которого разъяренный сыктывкарец пять раз ударил женщину ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.