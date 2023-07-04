С 1 сентября учебный год сократят: российских школьников ждет сюрприз

В предстоящем учебном году российские школы столкнутся с новыми правилами по сдаче итоговых экзаменов. Изменения в правилах ОГЭ и ЕГЭ были внесены Рособрнадзором и Минпросвещением. Теперь для учащихся девятых и одиннадцатых классов предусмотрена возможность проводить меньше времени за партой по сравнению с остальными школьниками. Согласно новым правилам, экзамены ОГЭ и ЕГЭ можно сдавать ранее установленного срока.

Для досрочной сдачи ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля, а для ОГЭ – до 1 марта. Кроме того, требуется предоставить паспорт и СНИЛС. Однако просто желания учеников девятых и одиннадцатых классов быстрее освободиться от школьных занятий недостаточно. Для досрочной сдачи итоговых экзаменов требуются веские причины.