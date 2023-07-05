Теперь можно: всех, кто переводит деньги онлайн, предупредили о важных изменениях в июле

Пользователям мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" сообщили о новой функции, которая станет доступна с 3 июля. Однако для использования этой возможности будет необходимо обновить приложение, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты пояснили, что новое изменение касается процесса перевода денежных средств другому человеку или на другой счет. В настоящее время владельцы карт могут осуществлять переводы либо обычным способом с уплатой комиссии, либо через Систему быстрых платежей.