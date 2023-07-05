Теперь можно: всех, кто переводит деньги онлайн, предупредили о важных изменениях в июле
- 04:00 5 июля
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- Служба новостей
Пользователям мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" сообщили о новой функции, которая станет доступна с 3 июля. Однако для использования этой возможности будет необходимо обновить приложение, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты пояснили, что новое изменение касается процесса перевода денежных средств другому человеку или на другой счет. В настоящее время владельцы карт могут осуществлять переводы либо обычным способом с уплатой комиссии, либо через Систему быстрых платежей.
Однако в Системе быстрых платежей существует ограничение: можно переводить средства с карты на карту без комиссии, но не более чем на сумму 100 тысяч рублей в месяц. В "Сбербанке" придумали, как ускорить процесс перевода денег и позволить пользователям делать это без ограничений по сумме.
Согласно информации, теперь в приложении "Сбербанк Онлайн" появится функция денежного перевода непосредственно в списке контактов телефона. Для этого пользователю потребуется зайти в телефонную книгу, выбрать нужный контакт, и появится кнопка перевода с характерным зеленым логотипом банка.
Далее достаточно просто нажать на эту кнопку, она перекинет пользователя в приложение, где нужно будет указать сумму и отправить деньги.
По словам специалистов, владельцы банковских карт "Сбербанка" вскоре смогут воспользоваться новой функцией, но для этого необходимо обновить приложение. Это можно сделать, загрузив соответствующий файл с официального сайта банка или в любом отделении финансового учреждения.
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