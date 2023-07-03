Сотрудники ГИБДД рассказали, как сыктывкарец уезжал от погони ДПС за пределы города

3 июля в России отмечается профессиональный праздник — День ГИБДД. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у сотрудников дорожно-патрульной службы столицы Коми, где в городе чаще всего происходят ДТП и какие интересные ситуации случаются на дорогах.





Сотрудники госавтоинспекции Сыктывкара Артем Станкевич и Анатолий Шабалин проехались по городу и показали, какие места наиболее опасны для водителей и пешеходов:

“В 2022 году местами концентрации ДТП стали: перекрестки улиц Морозова – Димитрова, Октябрьского проспекта и Орджоникидзе, Старовского и Коммунистической, а также перекрестки Сысольское шоссе – Пушкинский проезд и перекресток на повороте в Нижнем Чове. Часто аварии происходят из-за того, что один водитель поворачивает, а другой едет прямо, один из них не видит другого из-за потока машин и происходит столкновение”.

Сотрудники ГИБДД рассказали о самых частых нарушениях ПДД в Сыктывкаре: