Сотрудники ГИБДД рассказали, как сыктывкарец уезжал от погони ДПС за пределы города

3 июля в России отмечается профессиональный праздник — День ГИБДД. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у сотрудников дорожно-патрульной службы столицы Коми, где в городе чаще всего происходят ДТП и какие интересные ситуации случаются на дорогах.
Сотрудники госавтоинспекции Сыктывкара Артем Станкевич и Анатолий Шабалин проехались по городу и показали, какие места наиболее опасны для водителей и пешеходов:
“В 2022 году местами концентрации ДТП стали: перекрестки улиц Морозова – Димитрова, Октябрьского проспекта и Орджоникидзе, Старовского и Коммунистической, а также перекрестки Сысольское шоссе – Пушкинский проезд и перекресток на повороте в Нижнем Чове. Часто аварии происходят из-за того, что один водитель поворачивает, а другой едет прямо, один из них не видит другого из-за потока машин и происходит столкновение”.
Сотрудники ГИБДД рассказали о самых частых нарушениях ПДД в Сыктывкаре:
“Самые частые нарушения у нас в городе — это “тонировка” автомобиля”, нарушение пешеходами, не пристегнутый ремень безопасности, не пропуск пешехода на “зебре”, выезд на встречную полосу".
Работники дорожно-патрульной службы показали, как происходит остановка автомобиля за нарушение и выписка штрафа:
“Если мы заметили какое-либо нарушение ПДД, то сначала останавливаем водителя, выписываем ему штраф в соответствии с законодательством. При назначении административного законодательства учитываются характер нарушения, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, которые могут влиять на вид наказания и размер штрафа, если он предусмотрен”.
Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения по Сыктывкару Артем Станкевич рассказал, сколько ДТП произошло в Сыктывкаре за 2023 год:
“За 2023 год в Сыктывкаре произошло уже 1666 ДТП. Из них 146 с пострадавшими, три человека погибло. Учитывая предыдущие годы, аварий и пострадавших в них становится все меньше. Мы принимаем все меры для этого — ведется профилактика нарушений ПДД, устанавливаются специальные светофоры в местах с повышенной концентрацией ДТП, также ведется активная пропаганда безопасности дорожного движения”.
Артем Станкевич объяснил, что аварии в городе случаются не только на автомобилях:
“За этот год в Сыктывкаре произошла уже одна авария с участием водителя электросамоката, в котором пострадал пешеход. Кроме того в этом году произошло 9 ДТП с участием велосипедистов".
Инспектор дорожно – патрульной службы отдельного батальона ГИБДД по Сыктывкару Анатолий Шабалин рассказал, какие особенности присущи работе в автоинспекции:
“Мы работаем сменами по 13 часов. Из них час — это перерыв на обед. График — “день- ночь-отсыпной-выходной”. Наша специализация — это обеспечение безопасности дорожного движения, кроме этого мы можем выполнять и общеполицейские функции, так как все мы универсальные солдаты. Например, иногда выезжаем на вызовы по домашнему насилию”.
Работники ГИБДД объяснили, как часто бывают случаи нападения на сотрудников:
“Иногда в нашей работе встречаются случаи неповиновения законным требованиям сотрудника полиции. Еще реже случаются подобные случаи с применением насилия в отношении сотрудников. Почти всегда нападающие — это люди в состоянии алкогольного опьянения. За данные действия злоумышленнику предусмотрены административная или уголовная ответственность”.
Анатолий Шабалин поделился интересным случаем погони за водителем:
“Из практики вспомнился случай: водитель, находящийся в нетрезвом состоянии,
попытался скрыться от экипажа ДПС. Уходя от погони экипажа ДПС, водитель выехал на трассу в сторону Кирова, надеясь на большой скорости скрыться от экипажа ДПС. Для помощи через дежурную часть были привлечены автоинспекторы Сыктывдинского района, которые применили средства для принудительной остановки автомобиля. Слаженными действиями сотрудников полиции, водителя удалось остановить и привлечь к административной ответственности. Как правило, действия водителей, пытающихся скрыться, влекут за собой больше десятка нарушений правил и наложений штрафов на крупную сумму. Погоня прекратилась около села Сторожевск и длилась около 90 километров”.