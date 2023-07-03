Сбер снижает ставки по ИТ-ипотеке на новостройки

Сбер запускает специальный дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе "Ипотека для IT" на Домклик до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно в 546 ЖК на Домклик при покупке у застройщиков — партнёров, участников проектного финансирования банка.