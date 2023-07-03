Два выпускника из Коми получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ

В основной период ЕГЭ по информатике и ИКТ прошел в два дня, 19 и 20 июня. В Республике Коми этот предмет сдавал 881 выпускник. Двое из них набрали по 100 баллов: выпускница Физико-математического лицея-интерната Алена Денисова и выпускник Лицея народной дипломатии Сыктывкара Павел Янский, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми. Ребята пополнили команду стобалльников региона экзаменационной кампании 2023 года. На данный момент 19 выпускников Республики Коми показали 21 стобалльный результат.

На подходе результаты ЕГЭ по всем предметам, которые выпускники сдавали в резервные дни: с 22 июня по 1 июля. В Коми в этот период свои знания продемонстрировали свыше полутысячи участников.