Запрещено: россиян, которые переводят деньги с карты на карту, ждет новое правило

Сообщается, что российским жителям введен полный запрет на перевод денежных сумм с одной банковской карты на другую без выполнения определенных условий. Банки активно внедряют новый сервис, который включает этот запрет в свои алгоритмы, сообщает PRIMPRESS.

Финансовый эксперт, Валерий Попов, объяснил, что такой запрет связан с развитием нового вида мобильного банкинга, который уже используется во многих российских кредитных организациях. Теперь появился еще один способ осуществления переводов и других операций, таких как пополнение счета.