Запрещено: россиян, которые переводят деньги с карты на карту, ждет новое правило
- 20:30 4 июля
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- Служба новостей
Сообщается, что российским жителям введен полный запрет на перевод денежных сумм с одной банковской карты на другую без выполнения определенных условий. Банки активно внедряют новый сервис, который включает этот запрет в свои алгоритмы, сообщает PRIMPRESS.
Финансовый эксперт, Валерий Попов, объяснил, что такой запрет связан с развитием нового вида мобильного банкинга, который уже используется во многих российских кредитных организациях. Теперь появился еще один способ осуществления переводов и других операций, таких как пополнение счета.
Например, россияне теперь могут воспользоваться подобными услугами через популярную социальную сеть "ВКонтакте" или ВК. Банк ВТБ уже объявил, что в ближайшее время полностью перейдет на эту платформу из мессенджера Telegram, где ранее также были представлены аналогичные функции.
Банки предпочитают использовать именно эту социальную сеть из-за ее популярности в России и повышенной защищенности от внешних атак. По словам Попова, механизм работы будет аналогичен обычному онлайн-банкингу, позволяющему переводить деньги с карты на карту и проверять баланс счета.
Однако использование таких банковских услуг возможно только при выполнении определенных условий. Пользователю необходимо заполнить анкету и авторизоваться в социальной сети. В случае несоблюдения этих требований будет полный запрет на передачу денег и другие функции внутри социальной сети.
В целом, по словам эксперта, данный новый способ взаимодействия с банками станет очень популярным среди граждан, особенно среди молодежи. Многие смогут воспользоваться этим механизмом уже со 2 июля.
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