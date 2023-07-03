Бумеранг добра: Тамара Глоба предсказала полгода компенсации одному из знаков

Вторая половина 2023 года для Весов станет благополучным периодом. Как сообщает известный российский астролог Тамара Глоба, все хорошие дела, которые вы сделали за последнее время, Вселенная вам компенсирует. Если вам понадобится поддержка, вас поддержат люди, которым когда-то помогли вы. Поэтому представители этого знака могут расслабиться и наслаждаться жизнью.

В летний период возможны изменения, которые так или иначе будут связаны с моментами из вашего прошлого. Кроме того, в октябре звезды советуют Весам проявить внимательность в отношении денег.