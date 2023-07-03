Мэрия Сыктывкара объяснила задержку с ремонтом улицы Мичурина

В сети появились фото с улицы Мичурина, где установлена табличка со срокаами ее ремонта. Горожане остались в недоумении, ведь судя по срокам, работы идут уже два месяца, однако на деле ничего не происходит.

Согласно графику, ремонт начался еще в мае, но до сих пор на участке нет ни спецтехники, ни рабочих. В мэрии рассказали, что реализация национального проекта БКД предусматривает синхронизацию дорожного ремонта и коммунальных работ. По улице Мичурина первоначально свои работы проводят коммунальщики. После этого дорожники приступят непосредственно к ремонту дороги. Точной даты укладки нового асфальта нет, но завершить работы надо до 31 августа, передает БНК.