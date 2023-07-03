Житель Коми "инвестировал" 7,5 миллионов рублей в мошенников

В полицию Троицко-Печорского района обратился 53-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Мужчина рассказал, что увидел в сети рекламное объявление, где предлагали брокерские услуги и высокий доход от инвестиций. Он сразу оставил заявку, и через некоторое время с ним связался неизвестный, представившийся менеджером компании. Собеседник гарантировал быстрый заработок на инвестировании и сопровождение сделок потенциального клиента.