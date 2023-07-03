Житель Коми "инвестировал" 7,5 миллионов рублей в мошенников

В полицию Троицко-Печорского района обратился 53-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Мужчина рассказал, что увидел в сети рекламное объявление, где предлагали брокерские услуги и высокий доход от инвестиций. Он сразу оставил заявку, и через некоторое время с ним связался неизвестный, представившийся менеджером компании. Собеседник гарантировал быстрый заработок на инвестировании и сопровождение сделок потенциального клиента.
Доверившись незнакомцу, мужчина установил приложение, зарегистрировался на платформе и открыл личный счет, на который под руководством консультанта с февраля по апрель 2023 года переводил денежные средства. Для этого мужчина взял несколько кредитов в банках на общую сумму 4,35 миллионов рублей, оформил микрозаймы на сумму 805 тысяч рублей, а также вложил свои личные накопления в сумме более 2,35 миллионов рублей. Общая сумма переводов составила порядка 7,5 миллионов рублей.
В какой-то момент он решил вывести деньги, но консультант убеждал его подождать, а спустя время перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.
Подозреваемые использовали для связи с потерпевшим абонентские номера, зарегистрированные во Франции и Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.