Появилось видео последствий нефтеразлива под Усинском

Появились первые кадры с места нефтеразлива под Усинском. Телерам-канал Mash опубликовал видео, утверждая, что так сейчас выглядят последствия аварии в округе города. На кадрах видно, как густая жидкость бурлит из-под воды и разливается по реке. Видео с места нефтеразлива смотрите в нашем телеграм-канале.

Напомним, вчера, 2 июля, по причине аварии на трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" случился нефтеразлив. Жидкость попала в реку Колву. На территории округа введен режим оперативной готовности. На месте происшествия работает оперативная бригада.