Ученые назвали способ быстро сбросить вес и улучшить здоровье

Голодание на воде представляет собой строгую диету, когда на протяжении нескольких дней люди пьют только жидкость. Подобная методика способствует похудению и даже улучшению здоровья, однако эффект недолговечен. Об этом пишет журнал Nutrition Reviews.
Ученые из Университета Иллинойса, расположенного в Чикаго (США), сообщили, что водное голодание действительно уменьшает вес. Более того, во время подобного ограничения нормализуются показатели холестерина и кровяного давления.
Так, употребление жидкости в течение пяти дней вызывало избавление от 4% до 6% своего веса. На протяжении 7-10 дней приверженцы водного голодания теряли от 2% до 10% от массы тела. При этом те, кто сумел продержаться на такой диете от 15 до 20 дней, фиксировали снижение в 7-10%.
По словам ученых, после окончания голодания на воде у большинства людей все положительные достижения аннулировались. Однако появлялись такие побочные эффекты, как головные боли, чувство постоянного голода и бессоница.