Ученые назвали способ быстро сбросить вес и улучшить здоровье

Голодание на воде представляет собой строгую диету, когда на протяжении нескольких дней люди пьют только жидкость. Подобная методика способствует похудению и даже улучшению здоровья, однако эффект недолговечен. Об этом пишет журнал Nutrition Reviews.

Ученые из Университета Иллинойса, расположенного в Чикаго (США), сообщили, что водное голодание действительно уменьшает вес. Более того, во время подобного ограничения нормализуются показатели холестерина и кровяного давления.