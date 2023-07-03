На юбилей Эжвы власти благоустроят старый сквер

В честь 60-летнего юбилея в Эжве обустроят новый сквер. Об этом в своем обращении заявил глава региона Владимир Уйба. Речь идет о сквере в районе 22-ой школы, рядом с Эжвинским Дворцом культуры Бумажников. Как отметил губернатор, территория давно требовала ремонта и по сути долгие годы находилась в заброшенном состоянии.

Всего на благоустройство территории выделят 25 миллионов рублей в рамках соцпартнерства. 4800 квадратных метров - площадь территории, которую предстоит привести в порядок. В сквере появятся новые спортивные площадки, место отдыха с качелями для детей и взрослых, малые архитектурные формы. Кроме этого, подрядчики снесут старые сухостойные деревья, остальным растениям сделают формовочную обрезку. Также планируется обустройство свежих пешеходных дорожек и тропинок, проведение нового освещения, установка современной дренажной системы.