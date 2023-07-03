Усинский романтик залез к возлюбленной через окно и теперь выплатит штраф

В Усинске к административной ответственности привлекли молодого человека, который залез к возлюбленной через окно. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Как пояснили в ведомстве, накануне случившегося, 13 мая 2023 года, юноша поссорился со своей девушкой. В день преступления он пришел в квартиру возлюбленной, чтобы уладить конфликт. Однако девушка не стала открывать дверь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень решил не сдаваться и попытался попасть к любимой через окно. Юного романтика не смутило даже то, что квартира находилась на втором этаже. В итоге усинец взобрался на нужную высоту, разбил окно и залез в квартиру девушки. Однако та его поступок не оценила, убежала из дома, заперла парня на ключ и вызвала полицию.