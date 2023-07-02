Психолог Лабковский рассказал, можно ли встретить любовь на всю жизнь

Известный российский психолог Михаил Лабковский ответил на вопрос: можно ли встретить того единственного человека на всю жизнь. По мнению специалиста, сделать это нельзя. Об этом он пишет в своём телеграм-канале.

Психолога часто спрашивают, можно ли встретить одного и единственного, чтобы прожить с ним всю жизнь. Михаил Лабковский отмечает, что нельзя. А вот самостоятельно выбрать такие отношения вполне возможно. Психолог пишет, что человек по своей природе полигамное существо.