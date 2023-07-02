Психолог Лабковский рассказал, можно ли встретить любовь на всю жизнь

Известный российский психолог Михаил Лабковский ответил на вопрос: можно ли встретить того единственного человека на всю жизнь. По мнению специалиста, сделать это нельзя. Об этом он пишет в своём телеграм-канале.
Психолога часто спрашивают, можно ли встретить одного и единственного, чтобы прожить с ним всю жизнь. Михаил Лабковский отмечает, что нельзя. А вот самостоятельно выбрать такие отношения вполне возможно. Психолог пишет, что человек по своей природе полигамное существо.
Михаил Лабковский рассказывает, что современные люди все чаще выбирают длительные отношения с человеком. При этом таких отношений может быть несколько за всю жизнь. То есть, если один длительный роман закончился, то за ним следуют другие долгие отношения.
При этом люди ведут себя по-разному. Одних устраивают краткосрочные романы и смена партнёров, а другие предпочитают одного и единственного. На эти устои влияет и само общество — как заведено в культуре, в которой воспитывается человек.
На вопрос: существует ли любовь на всю жизнь, психолог отвечает, что для каждого свой выбор. Человеку стоит самому определяться, какие отношения ему нужны.
Михаил Лабковский пишет, что если человек имеет стабильный и здоровый брак, который он планирует сохранить на всю жизнь, то к этому и нужно стремиться, сохранять эти отношения. А если человек меняет партнёров часто и при этом чувствует себя комфортно, тогда для такой личности это и является оптимальным вариантом. Как утверждает Лабковский, норма у каждого своя.