В Коми региональный семейный каптал могут увеличить до 300 тысяч рублей

В Коми региональный маткапитал могут увеличить до 300 тысяч рублей. Эта программа существует в республике с 2011 года.

В 2011 году региональный семейный капитал составлял 150 тысяч рублей и был самым большим по России. Тогда семьям разрешили тратить деньги сразу по нескольким направлениям. Также при одобрении капитала не учитывался доход семьи.