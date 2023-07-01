В Коми региональный семейный каптал могут увеличить до 300 тысяч рублей

В Коми региональный маткапитал могут увеличить до 300 тысяч рублей. Эта программа существует в республике с 2011 года.
В 2011 году региональный семейный капитал составлял 150 тысяч рублей и был самым большим по России. Тогда семьям разрешили тратить деньги сразу по нескольким направлениям. Также при одобрении капитала не учитывался доход семьи.
Сейчас власти планируют увеличить семейный капитал до 300 тысяч рублей. Также сумма будет зависеть от количества детей и возраста мамы.
Минтруд республики планирует увеличить размер регионального семейного капитала с 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей в случае рождения первенца. А если мать родит еще двух и более детей 1 января 2024 года, то сумма увеличится до 300 тысяч рублей.