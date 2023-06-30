Сбербанк увеличил лимит рассрочки для предпринимателей до 10 миллионов рублей

Сбербанк улучшил условия сервиса для предпринимателей "Рассрочка для бизнеса", увеличив лимит рассрочки для b2b-покупок с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей.

Сервис позволяет предпринимателям покупать товары на онлайн-площадках партнеров Сбера в рассрочку. Всего к сервису уже подключено более 200 партнёров, среди которых "Газпром нефть", "Технониколь", "Северсталь", "Поле.рф", "СберМаркет" и др.

Для того, чтобы расплатиться заемными средствами, нужно авторизоваться в интернет-магазине по СберБизнес ID, а при оформлении заказа выбрать способ оплаты "В рассрочку". Банк примет решение по заявке за три минуты.

Беспроцентный период по "Рассрочке для бизнеса" составляет 30 дней. Как только клиент возвращает банку потраченную сумму, лимит восстанавливается — его снова можно потратить. И так неограниченное количество раз.