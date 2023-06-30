В Коми за 2022 год зафиксировали семь опасных природный явлений

За 2022 год в Республике Коми зафиксировали семь опасных природный явлений. Такую информацию предоставили в Минприроды региона. Так, 28 февраля 2022 года в Усть-Цилемском районе зафиксировали сильный ветер. Также порывистый ветер 26 метров в секунду отметили на Удоре 20 марта прошлого года.

Летом в Коми зафиксировали чрезвычайную пожароопасность, которой не было с 2000 года.

Во время вегетационного периода начались аномальные заморозки от 0 до -3 градусов.

10 августа 2022 года прошел сильные дождь — выпало 77 миллиметров осадков, а это 93% месячной нормы.