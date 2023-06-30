Когда благоустроят набережную в Сыктывкаре: в мэрии прокомментировали задержки по срокам

В декабре 2022 сыктывкарцам представили проект новой набережной. Главный архитектор города Владимир Рунг опубликовал презентацию объекта на своей странице в соцсетях. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, когда планируется благоустроить набережную и на каком этапе разработки сейчас проект.
Владимир Рунг на своей странице в соцсетях рассказал, как будет выглядеть набережная и какие объекты на ней будут:
“Как будет выглядеть набережная в Сыктывкаре: променад, велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, площадки для различных мероприятий, разнообразное озеленение, концертная площадка и даже "небесный" кинотеатр. Ну качели — это само собой”.
Архитектор объяснил, что проект уже давно прошел экспертизу, но финансирования пока нет:
“Экспертиза рабочего проекта пройдена в декабре 2021-го. Открытым пока остается только вопрос финансирования”.
В администрации Сыктывкара прокомментировали вопрос благоустройства набережной:
“В данный момент это не набережная, а берегоукрепительное сооружение. После благоустройства она сможет называться полноценной набережной. Длина ее составляет 780 метров. Благоустройство предусматривается на двух уровнях, поэтому общая длина составит 1,5 километра. Объем работ очень большой, учитывая стоимость всех необходимых материалов, затратный”, — объяснили в пресс-службе администрации на страницах соцсетей.
В мэрии рассказали о сроках реализации проекта и о том, на каком этапе разработки он сейчас:
“Сейчас идет поиск финансирования, поэтому сказать конкретные сроки благоустройства пока не можем. Проект уже разработан и пройдена госэкспертиза. Предусмотрены подсветка, ландшафтный дизайн, озеленение, скамейки, детские и спортивные площадки, велодорожки и беговые дорожки, зону променада для прогулок с колясками”.