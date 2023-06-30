Когда благоустроят набережную в Сыктывкаре: в мэрии прокомментировали задержки по срокам

В декабре 2022 сыктывкарцам представили проект новой набережной. Главный архитектор города Владимир Рунг опубликовал презентацию объекта на своей странице в соцсетях. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, когда планируется благоустроить набережную и на каком этапе разработки сейчас проект.

Владимир Рунг на своей странице в соцсетях рассказал, как будет выглядеть набережная и какие объекты на ней будут:

“Как будет выглядеть набережная в Сыктывкаре: променад, велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, площадки для различных мероприятий, разнообразное озеленение, концертная площадка и даже "небесный" кинотеатр. Ну качели — это само собой”.

Архитектор объяснил, что проект уже давно прошел экспертизу, но финансирования пока нет: