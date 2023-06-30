В Коми скончался один человек с подтвержденным коронавирусом

В Коми за неделю умер один человек, у которого медики диагностировали коронавирусную инфекцию. В республике с 19 по 25 июня 2023 года СОVID-19 подтверди у 49 жителей региона. Актуальная статистика опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
Из 49 человек госпитализация потребовалась 10 пациентам.
Число умерших человек по Коми с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось на одного пациента. В итоге за три года пандемии умерло 3287 человек.
Чтобы обеспечить своему здоровью безопасность необходимо сделать вакцинацию. Также врачи рекомендуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Кроме того старайтесь избегать мест с большим количеством скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в полтора метра.